 

Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть в Молдавии

02.12.2020, 18:48, Новости дня

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что действующий глава государства Игорь Додон пытается «узурпировать» власть в стране.

«Режим Додона пытается украсть наши голоса. Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информационной безопасности – это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», – цитирует Санду РИА «Новости».

Ранее среду Санду заявила, что намерена обсудить с руководством РФ вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие.

Додон посоветовал Санду быть осторожнее в выражениях и действиях в отношении Приднестровья, чтобы не допустить нового конфликта.

В МИДе заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.



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