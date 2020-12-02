Мнение: Полная стабилизация

02.12.2020, 18:42, Разное

«Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25-26 тысяч ежедневно выявляется – это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев. Вот когда будет сначала 20 тысяч, потом 15, 10 и наконец 0 — вот это наша цель, а не плато. Я думаю, что мы снизимся до нулевого прироста, вероятнее всего, где-нибудь в апреле, ну, может чуть позже. Я думаю, что к этому времени и вакцинация начнётся, и, видимо, к концу следующего года у нас будет полная стабилизация». Об этом в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Особенно радует перспектива «полной стабилизации». Звучит зловеще. Практически совет переодеться во все чистое.

Любопытно, что дата «стабилизации» совпадает с обычным временем завершения весеннего сезона ОРВИ. Похоже, что в результате конкуренции коронавирус заместил «обычный» вирус гриппа, а потому теперь именно он и будет ведущей причиной эпидемических сезонных вспышек.

Проблема в том, что коронавирус – другое заболевание, чем грипп. Не хуже и не лучше, а другое. Но полуживая система здравоохранения заточена под грипп, а потому плохо справляется с «короной». Плюс «оптимизация», подорвавшая остаток устойчивости системы.

Но рецепт уже найден: все будут валить на коронавирус. Страшный и ужасный. А мы здесь, как всегда, ни при чем