Золотой состав: лучшие новогодние коллекции макияжа

02.12.2020, 18:40, Разное

Dior

Праздничная коллекция макияжа Dior получила название Golden Nights. Вдохновлена она атмосферой зимней сказки, поэтому в ней можно найти много всего волшебного – будь то тени для век 5 Couleurs Couture Golden Nights с гравировкой в виде снежинок или помада для губ Diorific Golden Nights, украшенная блестками. “Я вдохновился черным и золотым цветом, графическими элементами, ассоциирующимися с праздником, снежинками, мерцающими кристаллами”, – говорит креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс.

Givenchy

“Коллекция отражает мое восприятие желания и потребности современной женщины быть свободной. Я хотел удовлетворить это желание – быть абсолютно неповторимой”, – говорит арт-директор по макияжу Givenchy Николя Деженн о праздничной коллекции, в которую вошли палетка теней для век Black to Light, помады для губ Le Rouge и Le Rouge Velvet, блеск для губ L’Interdit Lip Top Coat и другие продукты.

Chanel

В основе праздничной коллекции – один из главных символов Дома, золотая цепочка с вплетением черной кожаной ленты. Международный дизайнер Chanel по цвету и макияжу Лючия Пика представила пудру-хайлайтер Les Chaines и тени для век Ombre Premiere с тиснением в виде звеньев цепочки, помаду для губ Rouge Allure с мерцающими частицами, а также лак для ногтей Le Vernis пылающего оттенка египетского золота.

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana Beauty представили новую лимитированную коллекцию декоративной косметики, навеянную атмосферой новогодних праздников. Каждый продукт украшен золотой короной, одним из фирменных символов марки. Пудровая подводка для глаз, два оттенка мерцающего хайлайтера и три роскошных блеска для губ позволят каждой почувствовать себя королевой.

Guerlain

Золотая пчела — символ дома Guerlain с 1853 года — стала в этом году главной героиней рождественской коллекции Golden Bee. Палетка с волшебными пигментами, культовые жемчужины Meteorites, уникальная пудра Terracotta с золотистым сиянием, а также драгоценные оттенки и футляры Rouge G – все это можно найти в “золотой” линейке. “В этой коллекции мы поиграли как с матовыми, мягкими сатиновыми и сверкающими текстурами и оттенками, так и с теплыми и прохладными цветовыми гаммами”, – говорит Оливье Эшодмезон, креативный директор по макияжу Guerlain.

Nars

Бренд Nars представил сразу несколько новогодних сетов, где культовые продукты встретились с новинками. В коллекции Nars Holiday 2020 можно встретить такие наборы как Orgasm Lip & Highlighter Duo, состоящий из хайлайтера и блеска, Free Your Mind Mini Lipstick Coffret, куда вошли 4 оттенка помад, Climax Set со знаменитой тушью для ресниц и другие вариации.