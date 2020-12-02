С 2023 года в России запретят эксплуатацию праворульных автомобилей

02.12.2020, 18:37, Разное

Государственная Дума приняла в третьем (окончательном) чтении закон «О запрете эксплуатации на территории Российской Федерации транспортных средств с правым рулём», в соответствии с которым с 1 января 2023 года в стране прекратится эксплуатация таких автомобилей. Также документ запрещает ввоз транспортных средств. Праворульные автомобили, пребывающие во владении граждан, к указанному периоду надлежит в соответствующие пункты. В качестве поощрения автовладельцы могут воспользоваться льготами и приобрести со скидкой автомобили «Лада».

«Мы внимательно проанализировали цифры аварийности и заметили, что лидирующие позиции удерживает Дальневосточный федеральный округ. Желая сэкономить, граждане покупают сомнительного качества тарантайки, а заканчивается всё это плачевно. Похожую ситуацию мы видим в Краснодарском крае. Там и вовсе предприимчивые жители едут в Абхазию или Армению, что ещё хуже. Дальневосточники просто самоубиваются, а эти ещё и казну лишают средств. Непонятно, и как им штрафы выписывать, и за счёт временного ввоза никто не платит налоги. Фактически у нас не осталось аргументов для таких граждан, поэтому решили действовать жёстко — только полный запрет праворульных автомобилей на территории России», — пояснил суть документ депутат Андрей Концевич.

В законе оставили и ряд исключений. Транспортные средства с правым рулём разрешат иметь представителям органов власти, коммунальным службам, экстренным службам и киностудиям.