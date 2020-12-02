 

«Скрывал, что заболевает»: Раскрыты обстоятельства смерти Бориса Плотникова от COVID-19

02.12.2020, 18:32, Разное

Сегодня, 2 декабря, в возрасте 71 года скончался звезда фильма «Собачье сердце» Борис Плотников. Коллеги, которые в последнее время работали с артистом, признались, что «он скрывал, что заболевает, поэтому не обращался к врачам».
При этом, актер панически боялся, что заразится коронавирусной инфекцией. Страх Бориса Плотникова был обусловлен тем, что у него слабые сосуды и диагноз гипертония. Начал чувствовать артист себя плохо еще на минувшей неделе. Несколько дней Борис Плотников скрывал, что его здоровье оставляет желать лучшего. Он возлагал надежды на то, что все обойдется. По своей сути звезда картины «Восхождение» был чрезвычайно скромным и закрытым человеком, поэтому предпочитал не делиться личными проблемами. Однако, когда он начал ощущать затрудненное дыхание, признался супруге. Врачи сообщили, что уже слишком поздно, так как у Бориса Плотникова поражены 80% легких.

Актера экстренно поместили в реанимацию, но медикам не удалось его спасти. Коллеги выразили соболезнование семье Бориса Плотникова и признались, что для них он навсегда останется доброжелательным и неравнодушным артистом.



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