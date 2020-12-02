Ученые: Покалывания в конечностях могут сигнализировать об опасном для жизни состоянии

02.12.2020, 18:32, Разное

Ученые после проведения исследования пришли к выводам, что покалывания в конечностях могут говорить о состоянии, опасном для жизни человека. Речь идет о таком отклонении, как парестезия, при котором пациент может ощущать еще жжение или онемение в различных частях тела.

Покалывания в конечностях могут говорить о том, что у человека гипертонический кризис. Результаты исследования исследователи опубликовали в научном издании Nature. В эксперименте ученых приняли участие более 360 пациентов, переживавших это состояние.

Оказалось, что симптоматика гипертонического кризиса может ранжироваться по степени ее распространенности. Чаще всего у испытуемых фиксировали парестезию. Люди обычно не обращают внимание на это явление, так как оно проходит безболезненно, поэтому не вызывает волнения. По словам больных, они испытывают легкое покалывание, зуд, онемение или «мурашки по коже».

Врачи напоминают, что о гипертоническом кризисе также свидетельствуют головные боли, одышка, головокружение и неврологический дефицит.