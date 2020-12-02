Ученые: Уровень похмелья не зависит от количества спиртного

02.12.2020, 18:32, Разное

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили зависимость симптоматики похмелья от ряда исходных факторов. Выяснилось, что тяжесть похмельного синдрома не имеет прямой зависимости от количества выпитого алкоголя.

В эксперименте ученых, представляющих Университет Гриффит (Австралия), принял участие 21 человек, возрастной диапазон которых составил от 20 до 32 лет. Добровольцы были привлечены к двум абсолютно идентичным клиническим исследованиям, в процессе которых они употребляли разное количество стандартных спиртных напитков в соответствии с их собственным выбором. При этом эксперты проявляли главный интерес к симптомам похмелья. Примечательно, что исследуемые проводили ночь в пределах лаборатории, а наутро у них оценивалась тяжесть похмельного синдрома перед прохождением тестирования, в рамках которого измерялся их когнитивный функционал и нюансы управления автотранспортным средством с использованием компьютерного симулятора. В результате специалисты обнаружили, что уровень общего рейтинга похмелья оставался неизменным у большинства участников и имел колебания от умеренного до среднего. Впрочем, оценка индивидуальной симптоматики (тошнота, головные боли и т.п.) показывала различные итоги. Как предполагают ученые, подобные индивидуальные симптомы стали следствием влияния дополнительных факторов к общему объему алкоголя.

Отмечается, что результаты реализации когнитивных тестов на память и решение проблем были устойчиво плохими у всей группы исследуемых. При этом влияние симптоматики на возможность вождения автомобиля выражалось не так явно и стабильно. Резюмируя итоги научной работы, исследователи пришли к выводу, что степень выраженности похмелья не находится в значительной зависимости от дозировки употребленного алкоголя, проявляясь, в первую очередь, в соответствии с индивидуальными факторами человека. Об этом пишет news.griffith.edu.au.