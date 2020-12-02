 

Ученые: Уровень похмелья не зависит от количества спиртного

02.12.2020, 18:32, Разное

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили зависимость симптоматики похмелья от ряда исходных факторов. Выяснилось, что тяжесть похмельного синдрома не имеет прямой зависимости от количества выпитого алкоголя.
В эксперименте ученых, представляющих Университет Гриффит (Австралия), принял участие 21 человек, возрастной диапазон которых составил от 20 до 32 лет. Добровольцы были привлечены к двум абсолютно идентичным клиническим исследованиям, в процессе которых они употребляли разное количество стандартных спиртных напитков в соответствии с их собственным выбором. При этом эксперты проявляли главный интерес к симптомам похмелья. Примечательно, что исследуемые проводили ночь в пределах лаборатории, а наутро у них оценивалась тяжесть похмельного синдрома перед прохождением тестирования, в рамках которого измерялся их когнитивный функционал и нюансы управления автотранспортным средством с использованием компьютерного симулятора. В результате специалисты обнаружили, что уровень общего рейтинга похмелья оставался неизменным у большинства участников и имел колебания от умеренного до среднего. Впрочем, оценка индивидуальной симптоматики (тошнота, головные боли и т.п.) показывала различные итоги. Как предполагают ученые, подобные индивидуальные симптомы стали следствием влияния дополнительных факторов к общему объему алкоголя.

Отмечается, что результаты реализации когнитивных тестов на память и решение проблем были устойчиво плохими у всей группы исследуемых. При этом влияние симптоматики на возможность вождения автомобиля выражалось не так явно и стабильно. Резюмируя итоги научной работы, исследователи пришли к выводу, что степень выраженности похмелья не находится в значительной зависимости от дозировки употребленного алкоголя, проявляясь, в первую очередь, в соответствии с индивидуальными факторами человека. Об этом пишет news.griffith.edu.au.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров: Дуэйн Джонсон снова в топе, Бен Аффлек – на подъеме

15.11 / Ильхам Алиев заверил Владимира Путина, что христианские святыни в Карабахе будут охраняться

09.11 / Вступившиеся за Джонни Деппа поклонники призвали бойкотировать «Аквамен 2»

27.09 / Президент Литвы потребовал от Тихановской восстановить транзит грузов через Беларусь

31.07 / «Серых гусей» хотят ощипать

27.09 / “Общаемся”: Дочь Максима Галкина поразила подписчиков достойным знанием французского языка

23.07 / Алексей Чумаков готовится к похоронам дяди Бориса Давидяна

31.07 / Мнение: Целевой налог на спиртное и табак, алкозамки и шайка велосипедистов

20.07 / “Скоро”: Яна Рудковская готовится к новому пополнению в семье

19.10 / Мнение: Крутая работа для бедных людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска