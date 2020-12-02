Мнение: Прохождение игр, советская нефтяная игла и сервисные роботы

02.12.2020, 18:26, Разное

1. Для тех, кто любит смотреть сериалы «залпом». Я закончил стрим полного прохождения «Майнкрафта» и выложил его на ЮТуб. Получилось 85 серий, примерно по часу каждая. Вот первая серия:



https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY



Вот полный плейлист «Майнкрафта»:



https://www.youtube.com/watch?v=MSDFRYL6-HY&list=PLxOGdljM9ElvmEzaXM0sP_ts4WybxLQys



После «Майнкрафта» я пару раз постримил «Мордхау», средневековые бои. К «Мордхау» я ещё буду возвращаться позже:



https://www.youtube.com/watch?v=YiiclJecd20

https://www.youtube.com/watch?v=oHyBqnEblVU



Наконец, я начал прохождение Dawn of man, игры про доисторических людей. Вот первая серия:



https://www.youtube.com/watch?v=I-Fu3WLgW7o



В ближайших планах «Мафия 1» и «Римволд». Подписывайтесь на мой твич вот тут:

https://www.twitch.tv/krestovik



2. На «Ленте.ру» вышла большая статья с разбором мифа о нефтяной игле. Журналисты «Ленты» пришли к неожиданному выводу, по их мнению «страной-бензоколонкой» правильнее называть не современную Россию, а Советский Союз:

https://lenta.ru/articles/2020/11/16/oil_und_gas/

Cтатус «страны-бензоколонки», который приписывают России, давно не имеет ничего общего с действительностью. Проблемы, в свое время уничтожившие Советский Союз, страна переживала не один раз, но ей даже не пришлось влезать в долги. Третий по счету кризис, сопровождающийся обрушением цен на нефть, уже не выглядит чем-то критическим. Сделать из проблемы преимущество помогли разумное использование нефтяных доходов, политика импортозамещения, которая началась гораздо раньше, чем в 2014 году, и жизнь по средствам. <…>

Под конец своего существования за СССР было 20 процентов мировой добычи нефти, а США Страна Советов обогнала еще в 1975 году.

К сожалению, советское руководство не представляло, что делать с таким богатством, а поступило как обычный человек, на которого свалился выигрыш в лотерею: не придумало ничего лучше, чем законсервировать знакомую плановую экономику, а нараставшую нехватку продовольствия и товаров народного потребления компенсировать импортом за нефтедоллары.

Неэффективность колхозов привела к тому, что в 1970-м СССР импортировал 2,2 миллиона тонн зерна; в 1975-м — 15,9 миллиона тонн; в 1980-м — 27,8 миллиона; а в 1985-м — 44,2 миллиона. К началу 1980-х годов страна закупала миллион тонн мяса, но его по-прежнему не хватало для удовлетворения нужд населения.

Попытка перейти на новые экономические рельсы, для чего была объявлена перестройка, явно запоздала. В 1985 году Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в пять раз — с двух миллионов баррелей в сутки до десяти. Цены на нефть обрушились в 3,5 раза.

Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, нефтяные котировки в следующие пять лет оставались ниже 20 долларов. Этого хватило, чтобы проект «страны-бензоколонки» подошел к трагическому финалу.

В 1990-е годы страна вошла с экономикой, упустившей два десятилетия развития, отсутствием запасов продовольствия и денег, а также невозможностью продать по хорошей цене единственные ликвидные товары — нефть и газ. Все десятилетие стоимость нефти колебалась на уровне 15-25 долларов за баррель, без учета непродолжительных отклонений в ту или другую сторону. С 1991 по 1999 год ВВП России сократился с 563,8 миллиарда долларов до 350,6 миллиарда. В пересчете на постоянные цены 1990 года падение составило 36 процентов.

Ровно те же цифры можно было наблюдать и в добыче нефти. Стоимость сырья и отсутствие инвестиций привело к резкому сокращению объемов. Если в 1991-м Россия добывала 462 миллиона тонн нефти, то в 1999-м — только 305 миллионов, меньше на 33 процента. На этом фоне долги росли, а зависимость от импорта по-прежнему была критической — вплоть до того, что приходилось обращаться к программе продовольственной помощи США.

Завершилась та эпоха в отрасли в 1998-1999 годах, когда нефть вновь опустилась к границе 10 долларов за баррель, а Россия пережила один из тяжелейших кризисов в истории. Однако хроническое недофинансирование нефтедобычи завершилось тем, что поставщики не смогли удовлетворять спрос. С марта 1999-го цены на углеводороды начали расти, и чем дальше — тем быстрее. Спустя 30 лет Россия получила второй шанс воспользоваться конъюнктурой. <…>

В течение всего 12 лет страна трижды справлялась с проблемами, которых не выдержал СССР. Каждая ситуация сопровождалась паническими прогнозами, однако ни одна из них не привела даже к существенному наращиванию государственного долга. <…>

Результаты показывают, что между «страной-бензоколонкой», каким был поздний Советский Союз, и Россией все меньше общего. Для сравнения: в 2013 году российский бюджет сходился при стоимости нефти 110 долларов за баррель. На 2020 год его удалось свести при цене отсечения 42,2 доллара. Доходы от продажи нефти выше этой цены уходили в ФНБ.

3. Журналисты пишут, что Россия заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов, то есть роботов, работающих в сфере обслуживания клиентов:

https://www.amur.info/news/2020/10/28/180297

Новость хорошая, однако к ней следует пока что отнестись настороженно. Один из фигурантов новости — печально знаменитый «Промобот», который уже попадался на фальсификациях.