В Ровно облсовет не смог избрать председателя

02.12.2020, 18:20, Новости дня

В Ровенском облсовете нового, восьмого, созыва депутаты не смогли на протяжении трех часов избрать председателя, потому что они постоянно просили объявить перерыв. Об этом сообщает местное издание “Сфера ТВ”.

2 декабря на первой сессии депутаты получили временные удостоверения и должны были избрать председателя и его заместителей.

“Сначала [перерыв] попросил экс-председатель облсовета Александр Данильчук, который теперь является депутатом партии “Сила и честь”. Через полчаса перерыв попросил лидер фракции “Батьківщина” Николай Кучерук. Еще через час перерыв попросил Юрий Липский из “Слуги народа”. После этого временный председательствующий, депутат “Батьківщини” Николай Драганчук объявил еще один перерыв на полчаса, потому что лидеры фракций вообще не могут ни о чем договориться”, – cообщает корреспондент издания.

В течение трех часов депутаты так и не смогли прийти к решению, и Драганчук закрыл сессию.

Депутат от “Европейской солидарности” Сергей Кондрачук требовал заменить временного председательствующего на сессии и уменьшить количество представителей в президиуме от партий с пяти до трех человек, и продолжить сессию, отмечает “Сфера ТВ”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.