 

Деркач: В Украине бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, “карантином выходного дня”. Дайте заработать в праздничный период

02.12.2020, 18:20, Новости дня

“Карантин выходного дня” был введен до конца ноября, он уже закончился. На этих выходных будут работать рестораны, ТРЦ, кинотеатры, салоны красоты и весь ритейл.

Об этом мало кто знает. Нам всем до следующего локдауна осталось работать три уикенда. Поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше людей узнало, что на этих выходных мы все будем работать.

Обращаюсь ко всем, кто хотел нас поддержать. Приходите (обязательно в масках) в кино, рестораны, ТРЦ, магазины на этих выходных и расскажите об этом друзьям, знакомым, сотрудникам.

Всех рестораторов, собственников, менеджеров бизнесов, которые были закрыты на выходных, прошу максимально проинформировать ваших клиентов о том, что вы работаете на этих выходных. Сделайте рассылки, публикации, обзвоните клиентов. Попросите всех своих сотрудников сделать публикации с личных страничек. Мы в “Планете кино” это сделаем на этой неделе. Мы расскажем своим клиентам, они это обсудят где-то у себя на работе, с друзьями и так эта информация пойдет дальше. Чтобы был больший эффект распространения, сделайте это все сегодня–завтра.

Всех журналистов тоже прошу поддержать, расскажите, пожалуйста, своим читателям, что на этих выходных уже можно выходить в свет.

Явно найдутся те, кто скажет, что это все приведет к еще большему количеству заболеваний. Я не буду с этим спорить. Но я уверен, что рисков гораздо-гораздо больше в общественном транспорте, школах, вузах. Есть исследования, которые доказывают, что в кинотеатрах риск заразиться очень низкий. Также это личный выбор и риски каждого человека. Никто не заставляет никого идти в рестораны и кинотеатры, но если человек хочет куда-то выбраться и осознанно готов взять на себя этот риск, не ограничивайте его в этом. А мы будем следить за тем, чтобы соблюдались меры безопасности (маски, расстояние, проветривание, уборки и так далее).

Также хотелось бы высказаться о планируемом локдауне. Я считаю, что общественный транспорт, школы, вузы – это основные источники распространения вируса. В первые две недели января это все будет закрыто и общественным транспортом будут пользоваться намного меньше, потому что многие будут в отпусках. Это и так будет естественный “локдаун”. Дайте возможность бизнесам заработать денег. Для магазинов, ТРЦ, салонов и ресторанов, кинотеатров последняя неделя декабря и первые две недели января – это самый пик сезона. Вы бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, “карантином выходного дня”, дайте заработать в праздничный период.

Источник: Dmytro Derkach / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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