Xiaomi представила электронный замок, открывающий девери за секунду

02.12.2020, 18:14, Новости дня

Компания Xiaomi представила новый электронный замок для входных дверей. Это умное устройство, уточняют специалисты. Замок Aqara D100 чужого не впустит, а своему откроет за одну секунду.

Никаких повортных ручек! Только электроника и умный механизм, который легко идентифицирует людей, имеющих доступ в помещение. Вся процедура происходит автоматически. Войдя внутрь, достаточно легонько потянуть двери на себя или, наоборот, толкнуть от себя – они тут же автоматически закроются на замок.

Для отпирания замка используется семь различных видов аутентификации. Можно, например, ввести пароль или приложить палец к сканеру. Как владельцу удобно, так пусть и открывает замок, говорят у разработчика. Стоимость устройства в базовом варианте составит 290 американских долларов.