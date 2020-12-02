Не захотела тройничок – Личное мнение

02.12.2020, 18:06, Разное

Вчерашнее убийство, произошедшее в Петербурге, получило вполне ожидаемую развязку: фотомодель Лилия Судакова зарезала мужа не просто так.

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Фото: Телеграм

Как заявила на допросе девушка, причиной оказалась другая девушка — мужу было мало одной модели, он привёл в дом другую.

Почему бы не разнообразить супружеский секс?

Возникла ссора. За ней — драка. У девушки в руке оказался нож. Дальше вы знаете.

Удивительное дело — статистика. Самое распространённое преступление, за которое сидят в женских тюрьмах, это вот такая вот «бытовуха», когда ножом-вилкой-сковородой жена убивает мужа.

Мужчина, вступая в конфликт с женщиной, исходит из того, что преимущество на его стороне. Женщина, видимо, исходит из этой же предпосылки, а потому — нож в руках? Пусть будет нож.

Молодой красивой женщине теперь грозит до 15 лет колонии. Выйдет — дряхлой больной старухой. Десятки тысяч женщин сидят по той же статье. Стоит ли хоть один мужик такой жизни?

Я не верю в то, что всё случается внезапно. Был хорошим, стал плохим в одну минуту. Женщины не хотят видеть, что рядом с ними — мерзавец. Не хотят верить в это, а потом — уже поздно.

Неужели муж Лили просто так притащил в дом чужую бабу? До этого был романтиком и однолюбом? Так не бывает.

Решать проблемы нужно заранее, а не в последнюю секунду — ножом и вилкой. Заметила — не тот с тобой рядом человек? Уйди.

Неправа, разве?