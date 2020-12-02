Мнение: Черный маркетинг

02.12.2020, 18:00, Разное

Черная пятница в этом году всех достала.



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Потом пришел киберпонедельник и застрял в проходе как Винни-Пух.

Его подпирают рождественские скидки и новогодние распродажи.

Понижение цен выгодно покупателям, но даже такое очевидное благо маркетологи умудряются превратить в террор.

Как в фильме “Волк с Уолл-Стрит” где герой Ди Каприо на полном серьезе рассказывал, что если вы позвонили со своим холодным звонком, вы не должны дать другому положить трубку, вы должны держать его любыми способами, должны вцепиться в него как бульдог.

Смотрели этот фильм? Помните, какие у героев там неистовые и решительные лица, когда они говорят, как надо рвать из других их деньги?

Сегодня в ленте типичный пример маркетинга.

Из-за очень плохой эмпатии маркетологи копируют друг у друга одни и те же штампы, совсем не представляя себе их эффект. Хотя плохая эмпатия для маркетологов – это профнепригодность. Тем не менее это почти поголовная их черта. И на фоне таких же никто не слишком.

Письмо №1:

Евгений, мы в эфире. Ждем только Вас, заходите!

Евгений, Вы ещё не на вебинаре? А он уже вовсю идёт!

Присоединяйтесь скорее, сейчас начнется самое интересное!

Маркетолог думает, что его послание содержит сведения о том, что Евгения ценят и уважают, заботятся о его интересах.

А что на самом деле узнает человек из такого послания?

Кроме того, что это агрессивная и бездарная спам-рассылка?

Что сообщает маркетолог о продукте и о его производителе?

Давайте расшифруем все сообщения по ссылке. Что на самом деле сообщают маркетологи?

Письмо №2:

Нет сил больше держать в секрете! Начинаем главную распродажу года!

Знаем, вы ждали этого дня и он настал! Нет времени думать – до 29.11 у нас скидки до 60% на все курсы, бонусы и подарки за покупку и возможность начать обучение в течение года! Внимание! Акция может закончиться раньше, если у нас закончатся акционные места!

Такого выгодного предложения не будет еще минимум год!

А с Нового Года цены на курсы еще и вырастут на 15%.

Какой еще знак вам нужен?

А еще мы оформляем классные подарочные сертификаты к Новому Году…понимаете намек?



Письмо №3:

У нас ЧП! Помогите спасти сказку!

Евгений, если не сейчас, то когда?

Осталось 10 часов до окончания Черной Пятницы

Сегодня в полночь все будет как в той самой сказке и как бы нам не хотелось превратить мышей обратно в скакунов, тыкву в карету, а обычные цены – в скидки до 60%, чуда не случится!

Предупреждают, грозят, запугивают, заигрывают, умоляют, врут, скулят, снова грозят, запугивают и снова умоляют.

По любимым штампам маркетологов можно изучать щипцы.

Давайте выделим все щипцы, которые в примерах использованы, и приведем их аналоги, которые каждый день встречаются в письмах об отношениях. Все щипцы, не пропуская ни одних. Некоторые щипцы там – это целая связка щипцов.

Еще раз увидим, что люди используют одни и те же приемы, когда хотят выдавить что-то из других.

И эти приемы настолько грубы и бездарны, что удивительно, почему их до сих пор используют в таком массовом количестве.

Удивительно только на первый взгляд, а на второй – совершенно объяснимо.

Понятно почему?