Собянин продлил дистанционку для старшеклассников

02.12.2020, 17:55, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для учеников старших классов.

«Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»… , заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил дистанционное обучение для учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений до 13 декабря.

До этого Собянин продлял срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.