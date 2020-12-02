Собянин продлил дистанционку для старшеклассников

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02.12.2020, 17:55, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для учеников старших классов.

«Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности»… , заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова «по 6 декабря» словами «до окончания второй четверти», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил дистанционное обучение для учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений до 13 декабря.

До этого Собянин продлял срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.



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