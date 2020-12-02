 

Мнение: Когда НАТО нападет на Беларусь?

02.12.2020, 17:50, Разное

Вцепившийся в президентское кресло Александр Лукашенко, придумал новую страшилку. Оказывается, НАТО создает военную группировку «для захвата западных белорусских земель».

Об этом на полном серьеза Лукашенко говорил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И призвал, что странам ОДКБ «как никогда» нужно быть едиными и сообща работать против внешних угроз…

С таким же успехом Лукашенко мог призвать готовится к отражению атаки марсиан.

Думаю, что из-за таких «друзей России», как Лукашенко в НАТО и считают Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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