Мнение: Неопределённость

02.12.2020, 17:48, Разное

Вчера министерство нефти Норвегии сообщило, что ограничения на добычу, которые страна ввела в рамках сделки ОПЕК+ в апреле, истекают 31 декабря. Целевое сокращение добычи планировалось на уровне 250 тыс. б/с в I полугодии 2020 г. и 134 тыс. б/с во 2 полугодии 2020 г. Норвегия "признает ценность сделки ОПЕК+ и ее ведущую роль в балансировке рынка нефти, но планов по дальнейшим сокращениям не рассматривает".

Норвегия сделала свое заявление на фоне увеличения добычи в Ливии и неисполнения своих обязательств по сокращению со стороны Ирака и России. Кроме того, ОАЭ требуют компенсации от стран, неисполняющих сделку в рамках соглашения и за его рамками (то есть, тех, кто не присоединился к ОПЕК+). Сланцевая добыча в США начала при этом снова расти – это наиболее гибкий сектор мировой нефтедобывающей отрасли, который способен в короткие сроки снижать и наращивать добычу, чем американские компании и пользуются.

Возникает вероятность того, что "миноритарные" участники сделки по факту перестанут исполнять ее, возложив ответственность на трех крупнейших участников – США, Саудовскую Аравию и Россию, среди которых США не может директивно ограничить добычу своих компаний. ОПЕК+ в очередной раз находится под угрозой развала, как это было весной этого года. Тогда с трудом, но удалось договориться, однако ценой рухнувшего рынка, который так и не вытянул на предшествующие развалу показатели.

В этот раз ситуация может быть еще более проблемной, так как все без исключения нефтедобывающие страны, чей бюджет критически зависит от экспорта нефти (а это все участники сделки за исключением США) постараются переложить проблемы на других. Что, конечно, почти нереально. Рынок снова может войти в полосу неопределенности, а возможно, и более серьезных потрясений. Раз так – то вполне вероятно, что мы снова увидим удивительный феномен – отрицательные цены на нефть.