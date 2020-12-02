 

Планетарный миксер HYUNDAI HYM-S6551: идеальный помощник на кухне

02.12.2020, 17:40, Разное

В комплекте: лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста и защитная крышка для чаши. 8 скоростных режимов работы миксера идеально подходят для приготовления и жидких смесей, различных кремов, и плотного, густого теста.

Благодаря вместительной чаше на 4,5 литра и оптимальному положению насадок, миксер с легкостью справляется как с обработкой большого объема продуктов, так и с небольшим количеством ингредиентов.

Дополнительные аксессуары – силиконовая лопатка и разделитель белка и желтка упрощают работу с прибором и делают процесс готовки еще приятнее.



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