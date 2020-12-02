 

Губернатор Камчатки поговорил со школьниками об искусственном интеллекте

02.12.2020, 17:40, Разное

На “Уроке цифры” старшеклассники узнали много интересного. Губернатор рассказал им о том, что такое искусственный интеллект, о его видах, как он устроен и обучается, какие задачи может решать самостоятельно, а где еще требуется помощь человека. Темой урока стали нейронные сети и коммуникации – принципы их работы, способы применения.

Владимир Солодов отметил важность прямого общения с жителями. Нужно учитывать мнение молодежи, чтобы помочь развитию тех направлений, которые формируются в результате появления новых технологий, отметил глава региона.

Стратегию развития Камчатского края до 2030 года нужно обсуждать с теми, кто через 10 лет станет активным членом общества, подчеркнул губернатор. “Мне кажется правильным начинать содержательные обсуждения с более раннего возраста”, – сказал Солодов.

По его мнению, формированию гармоничной личности не уделяется достаточно внимания. “А когда начинаем это делать, отправляя детей в возрасте 12-13 лет, к примеру, в кружки, то уже поздно. Этим нужно заниматься как можно раньше, разговаривая с детьми на серьезные темы. Важно детям давать понять, что мы строим будущее для них и что будущее в их руках, а не в руках чиновников, сидящих в кабинетах”, – подчеркнул Солодов.

Образовательный проект “Урок цифры” проводится по всей стране. Участниками могут стать школьники 1-11 классов. Нужно зайти на официальный портал и следовать инструкциям. Организаторы – Минпросвещения, Минцифры и АНО “Цифровая экономика”.



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