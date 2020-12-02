Назван способ избежать раннего старения из-за коронавируса

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02.12.2020, 17:38, Разное

Врач-инфекционист Екатерина Стенько объяснила, как можно избежать начала раннего старения из-за коронавируса. В некоторых случаях пациенту требуется комплексное лечение, чтобы бороться с подобными последствиями. Однако специалист посоветовала защищаться не от них, а от самого COVID-19.
Прзинаки раннего старения организма человека могут наблюдаться даже в случае перенесенной легкой формы коронавирусной инфекции. У молодых пациентов начинают развиваться болезни ЖКТ и печени, которые в основном характерны для пожилых людей. По словам Екатерины Стенько, COVID-19 представляет собой генерализованный васкулит – патологию, поражающую стенки сосудов и артерий.

Вышеназванные последствия возможны после любых тяжелых инфекционных заболеваний. Пока информация находится на уровне предположений. Защищаться от коронавируса необходимо всеми существующими способами. Что касается последствий, то с ними нужно бороться путем выполнения рекомендаций, которые дают медики, и полноценным лечением.

По информации оперативного штаба, в РФ с момента начала пандемии коронавирус подхватили 2,347401 миллиона человек. За последние сутки прирост числа заболевших составил 25,345 тысячи человек. От COVID-19 по состоянию на 2 декабря вылечились 1,830349 миллиона человек, сообщается, что скончались 41,053 тысячи человек.



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