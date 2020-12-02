СМИ: Тимати тратит на кружки дочери более 120 тысяч рублей в месяц

02.12.2020, 17:38, Разное

Бабушка Алисы Юнусовой регулярно делится ее успехами в микроблоге Instagram. Зная, какие занятия посещает 6-летняя дочь Тимати, СМИ подсчитали, что в месяц на ее обучение у рэпера уходит более 120 тысяч рублей.

Образованием Алисы, которую музыканту родила модель Алена Шишкова, занимается Симона Яковлевна. У нее в шапке профиля микроблога написано «просто бабушка». Мать Тимати души не чает во внучке и проводит с ней все свое время.

Каждый день у Алисы проводит занятия с носителем английского языка. Стоимость их в столице 2 тысячи рублей в час. Также дочь рэпера берет уроки актерского мастерства, посещая детскую тренинг-студию кино «Актер» дважды в неделю. Это обходится звездному отцу в 14 тысяч рублей в месяц. Около 20 тысяч рублей стоят индивидуальные занятия по вокалу с Олесей Гринфельд – известной джазовой певицей.

Четыре раза в неделю внучка Симоны Юнусовой посещает студию балета Red Ballet Theatre. Стоимость этого кружка составляет 7 тысяч рублей. Также 6-летняя девочка сильно увлеклась серфингом, поэтому ее водят в клуб Surfway Moscow. Аренда искусственной волны City Wave в Москве стоит 21 тысячу рублей за час. Кроме этого, хотя бы раз в месяц Алиса ездит с бабушкой в клуб Flow Moscow, чтобы полетать в аэротрубе. Для детей четыре минуты такого развлечения обходятся в 2 тысячи рублей. Если суммировать все затраты на кружки и развлечения, то в месяц Тимати тратит на свою наследницу более 120 тысяч рублей.