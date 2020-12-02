Музыкант Валерий Дидюля требует от экс-супруги Евгении вернуть деньги за шубу

02.12.2020, 17:38, Разное

Евгения, экс-супруга музыканта Валерия Дидюли, призналась подписчикам в микроблоге Instagram в том, что бывший муж требует вернуть деньги за шубу. Речь идет о 300 тысячах рублей, на которые был приобретен подарок.

По словам Евгении, летом она впервые за семь лет совместной жизни попросила у супруга купить ей шубу. Валерий Дидюля пообещал, что сделает это, когда у него появятся свободные денежные средства. Хотя изначально, как отмечает участница группы «ДиДюЛя», возлюбленный отказывал ей в таком подарке. Однако после развода музыкант потребовал, чтобы фолк-певица вернула деньги, на которые была приобретена шуба. Евгения поинтересовалась у подписчиков, требовали ли у кого-то бывшие мужья вернуть подарки. В комментариях многие написали, что такое поведение «низкое» для мужчины.

Ранее артистка призналась, что Валерий Дидюля повел ее под венец только при условии подписания брачного договора. Влюбленная Евгения, чтобы доказать свои чувства будущему мужу, пошла на это. Кроме этого, на странице музыканта экс-супруга увидела клевету со стороны его поклонников. Однако сам он никак не реагирует на это и не удаляет высказывания «таких фантазеров». Евгения предполагает, что бывший муж, наоборот, сидит и перечитывает все плохие слова, которые о ней пишут хейтеры.