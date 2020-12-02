 

Вокалиста группы System Of A Down заподозрили в сбыте коньяка

02.12.2020, 17:37, Разное

Во время концерта известной группы System Of A Down произошла потасовка среди поклонников, перешедшая в массовую драку. Причиной тому послужил обычный «слэм», широко популярный на концертах групп, исполняющих тяжелую музыку, при котором принято слегка подталкивать людей, находящихся рядом, а также состояние алкогольного опьянения внушительного количества фанатов творчества группы.

Очевидцы потасовки утверждают, что на протяжении концерта в зале стоял едкий запах алкоголя, дыма от костра и шашлыка. Судя по всему, часть поклонников слишком буквально восприняла слова из песни, что и привело к драке. Охране с трудом удалось разнять дерущихся. Также были подключены силы полиции. Было задержано порядка 80 человек. Концерт был приостановлен на полчаса, но всё же продолжился.

Во время допроса задержанных выяснилось, что все они перед концертом выпивали в баре, находящимся при концертной площадке, а также жарили мясо на улице. После выяснения данного обстоятельства в здании концертной арены произошел обыск, где впоследствии было обнаружено несколько ящиков армянского коньяка без акцизных марок. Хозяин заведения не понимает, каким образом они туда попали.

Некоторые поклонники рассказали, что во время автограф-сессии один из участников группы предлагал им попробовать настоящий, как он утверждал, армянский коньяк.

«Никаких подозрений это не вызывало, даже наоборот задавало некую дружескую атмосферу, кто мог подумать, что все закончится настолько ужасно», — рассказал один из почитателей творчества группы.

По факту случившегося происшествия выполняется проверка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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