Мнение: Запрет посуточной аренды, испанский детский сад и коронавирус на Госуслугах

02.12.2020, 17:32, Разное

1. 2020 год оказался богат на инициативы в сфере жилищного законодательства и строительства. Оно и неудивительно: из-за карантинных ограничений россияне вынуждены проводить много времени дома, что неизбежно стимулирует мыслить в направлении родных пенатов. И вот что ещё придумали – запретить посуточную аренду квартир:

https://lenta.ru/news/2020/11/27/short_term_rent/

Эксперты Российской общественной инициативы (РОИ, интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан) задумали ограничить возможности собственников, сдающих квартиры посуточно. Текст соответствующего предложения опубликован на сайте организации.

«Установить процедуру запрета посуточной сдачи квартир в многоквартирных домах на основе коллективной жалобы жильцов», — говорится в материале. Авторы инициативы отмечают, что сдача квартир в аренду на короткий срок «регулярно приносит серьезные проблемы остальным жильцам многоквартирных домов». По их мнению, «короткие» съемщики ведут себя вызывающе, громко слушают музыку по ночам, топают и передвигают мебель, курят на лестничных клетках и балконах, выбрасывают мусор из окон и мусорят в подъездах.

«По факту, сдача квартир в посуточную (или краткосрочную аренду) является оказанием гостиничных услуг и должна регулироваться отдельным законом. Но сейчас, юридически, она находится в серой зоне законодательства», — указывают авторы.

Они предлагают запретить сдавать квартиры посуточно, если на поведение арендаторов жалуются соседи, и ввести штрафы за незаконную сдачу жилья на краткосрочный период — в Москве и области размер такого сбора может составить 20-50 тысяч рублей.

С одной стороны, проблема обозначена верно: шумные пьянки часто мешают соседям. С другой стороны, сейчас в России нет механизмов, позволяющих наказать соседей за брошенные с балкона окурки, развалившийся по дороге к помойке мусорный пакет или, скажем, за часами напролёт лающую собаку. На мой взгляд, проблема посуточной аренды тут глубоко вторична. Если в России заработает механизм штрафов за мелкое соседское скотство, сдаваемые посуточно квартиры перестанут кого бы то ни было волновать.

2. Читатель ogon_777 рассказывает про детские сады в Испании:

https://olegmakarenko.ru/2011178.html?thread=778081834#t778081834

Похожее отношение не только в детсадах, но и в роддомах:

https://olegmakarenko.ru/2011178.html?thread=778088234#t778088234

…в Испании уже в роддоме палатой повышенной комфортности может быть просто чуть просторней обычной и разделённой покрывалом на две мамашки. Это опыт моих знакомых, 10 лет проживших в Испании. Притом к соседке по палате табором ходили родственники испанки этак по цыгански не стесняясь заглядывали к русской соседке полюбоваться ребёночком. Руки никто из них разумеется не мыл, халатов не надевал и даже обувь не снимал.

И вот с роддома так во всём. В больнице, школе, ресторане, спорткомплексе, госучреждении…

3. Помните, недавно мы обсуждали проблему заражённых, которым лично приходится ходить в поликлиники за результатами своих анализов? К нам прислушались:

https://gazeta.ru/social/news/2020/11/25/n_15276025.shtml

Результаты тестов на коронавирус будут загружать на сайт госуслуг

Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, передает РИА «Новости».

Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать уведомления о готовности результатов.

Результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» в течение часа после их получения.

В России на сегодняшний день выявлено 2 162 503 случая инфицирования COVID-19, вылечились 1 660 419 человек, скончались — 37 538.