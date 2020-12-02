 

Кабмин Украины утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта

02.12.2020, 17:26, Новости дня

Кабмин Украины 2 декабря принял постановление “Об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине”. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от “Слуги народа” Василий Мокан.

Постановление предусматривает создание концепции на период до 2030 года.

В тексте концепции указано, что ее целью является определение приоритетных направлений и задач развития искусственного интеллекта для соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, построения конкурентоспособной экономики, усовершенствования системы публичного управления. Приоритетными сферами определены образование, профессиональное обучение, наука, экономика, кибербезопасность, информационная безопасность, оборона, публичное управление, правовое регулирование и этика, правосудие.

Мокан отметил, что результативность внедрения концепции будут оценивать по следующим критериям: процент использования технологий искусственного интеллекта на предприятиях и в работе госпорганов; процент актуальности учебных программ по технологиям с искусственным интеллектом в учреждениях высшего образования; создание новых учебных курсов и образовательных программ о технологии по искусственным интеллектом; создание новых рабочих мест; международные рейтинги, индексы цитирования и другое.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/440372507355727

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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