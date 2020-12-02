В Польше число случаев COVID-19 превысило 1 млн

02.12.2020, 17:26, Новости дня

В Польше число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

По состоянию на 2 декабря в стране зарегистрировано 1 013 747 заболевших COVID-19.

Польша стала 13-й страной в мире, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1 млн.

Ранее это произошло с США (сейчас там зафиксировано более 13,7 млн случаев), Индией (9,4 млн), Бразилией (6,3 млн), Россией (2,3 млн), Францией (2,2 млн), Испанией (1,6 млн), Великобританией (1,6 млн), Италией (1,6 млн) Аргентиной (1,4 млн), Колумбией (1,3 млн) и Мексикой (1,1 млн).

За время пандемии от COVID-19 в Польше скончалось 18,2 тыс. пациентов, выздоровели 622,9 тыс. человек.

Всего в мире зафиксировано более 64 млн случаев заболевания COVID-19 и 1,48 млн смертей инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.