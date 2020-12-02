Регионы заявили об особом контроле исполнения социальных обязательств

02.12.2020, 17:00, Новости дня

Российские регионы взяли на особый контроль исполнение своих социальных обязательств, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главой Минфина Антоном Силуановым.

«На совещании был озвучен ряд решений по изменению бюджетного законодательства, а также в целом проговорили очень важную тему с завершением бюджетного года, необходимостью контроля исполнения бюджета до конца года, особенно в части обеспечения первоочередных расходов. Все регионы взяли на особый контроль выполнение социально значимых обязательств, и здесь взаимодействие и поддержка федерального Минфина крайне важны для регионов», – цитирует Текслера ТАСС.

Также Силуанов в среду заявил, что институт бюджетных кредитов регионам будет восстановлен в новом формате. «Мы возобновим практику предоставления казначейских кредитов до 15 декабря, а на их рефинансирование уже предоставим бюджетные кредиты со сроком погашения уже до 1 июля следующего года», – сообщил министр.

Ведомство усовершенствовало условия предоставления бюджетных кредитов региональным и местным бюджетам. Срок кредитов на пополнение бюджетных остатков увеличен со 180 до 240 дней (при условии его возврата не позднее 15 декабря).

Решение о предоставлении привлечь новые бюджетные заимствования из федерального центра имеет несколько положительных моментов, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Во-первых, нивелируется риск перекредитования в коммерческих банках. Это, в том числе гарантирует исполнение обязательств перед жителями края, стабильность поддержки развития экономики и социальной сферы. Во-вторых, бюджетные кредиты помогают сокращать сроки использования коммерческих займов и экономить на уплате процентов. Например, для Ставрополья сумма такой экономии может составить до 72 млн рублей», – отметил глава региона.

Текслер уточнил, что его региону бюджетный кредит поможет начать следующий год с меньшей кредитной нагрузкой. «Понятно, что декабрь – это самое важное время с точки зрения исполнения годового бюджета, в том числе и на первоочередные расходы. И вот мы говорили о новой процедуре, которая бы позволяла, не занимая коммерческие кредиты, не влезая в коммерческую долговую яму, оказать поддержку со стороны федерального бюджета региональным бюджетам. Это решение было принято, нормативная база буквально через несколько дней будет утверждена Госдумой. Речь идет о том, что на срок до выдачи следующего казначейского кредита федеральный бюджет окажет помощь через бюджетные кредиты по льготной ставке», – сказал он.

«У многих регионов, в том числе у Челябинской области, появится возможность получить такой бюджетный кредит, соответственно, войти в следующий год с меньшей кредитной нагрузкой. Для нас это крайне важно, и мы, безусловно, поддерживаем инициативу Минфина в этой части», – отметил глава региона.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в течение 2020 года правительство и Минфин держали ситуацию в регионах под контролем.

Решение по казначейским кредитам, по его мнению, демонстрирует движение властей навстречу регионам. «Снижение требований к регионам – движение навстречу регионам. Эти и дополнительные меры, которые принимаются, они все направлены на то, чтобы поддержать регионы в такой непростой ситуации и с минимальными потерями, а где-то вообще без потерь, пройти этот год», – сообщил Цыденов.