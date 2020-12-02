 

В Армении отменили запрет на митинги

02.12.2020, 17:00, Новости дня

Решение правительства Армении об отмене запретов на митинги и особого режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения вступило в силу.

«Признать утратившими силу главы третий и четвертый и пункт 15 решения правительства Республики Армения от 27 сентября об объявлении военного положения», – говорится в постановлении кабмина, передает РИА «Новости».

В среду руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян сообщил, что речь идет об отмене ограничений на организацию, проведение и участие в собраниях и забастовках, обнародование передач в СМИ, особого режима въезда и выезда из страны.

В ноябре в Армении приостановили часть ограничений по военному положению, затрагивающих свободу выражения мнений и публикаций в СМИ. В частности, запрет временно устранили на «публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)».

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Глава государства Владимир Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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