 

Мнение: Парадокс коронавируса

02.12.2020, 16:56, Разное

Вот и Кудрина не уберегли. Председатель Счетной палаты заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам Кудрин в своем твиттере:   «Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — написал он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже самоизолировалась. Говорят, что имела контакт с зараженным, или сконтактировала, или вступила в контакт, как правильно-то?

Уже много кто переболел. И много кто не выжил. Только из тех, с кем я был лично знаком, умерло уже десяток человек…

Но вот что удивительно. Весной мало кто верил в коронавирус, но все сидели на самоизоляции, дистанцию держали, на улицах и в транспорте было безлюдно, в парки не пускали, мне приходилось гулять с Чарли вокруг дома, в итоге 12 апреля был вынужден уехать на самоизоляцию в Казань.

В Казани провел два месяца, до 12 июня, за которые набрал лишние 7 кг. веса, избавиться от которых смог лишь к ноябрю…

А сейчас уже мало кто не верит в коронавирус. Но на улицах и в транспорте полно людей. Редакция «Новой» хоть и продолжает работать на удаленке, но я каждый день выбираюсь в город, встречаюсь с людьми в кафешках, которые рабтают, корреспонденты «Новой» постоянно в командировках, правда, по возвращению, вместе с отчетом о командировках сдают и анализы на коронавирус.

Вот я и думаю, может, напрасно весной так жестко страну посадили на самоизоляцию? Может и без этих крайностей коронавирус расползался бы так же не очень стремительно, как расползается сейчас?

Источник: Ирек Муртазин



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