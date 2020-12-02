Селена Гомес замечена на нескольких свиданиях с баскетболистом Джимми Батлером

02.12.2020, 16:52, Разное

В последние годы, после расставания с рэпером The Weeknd, имя Селены Гомес в прессе появляется либо в связи с ее новыми творческими проектами, либо – с интервью, в которых она рассказывает об одиночестве, проблемах со своим психическим и не только здоровьем. Однако сегодня мировые СМИ сообщили наконец о новом романе певицы: сразу несколько человек видели ее на свиданиях с известным баскетболистом, защитником “Хит” Джимми Батлером. Вот что рассказал инсайдер издания E! News:

Селена все еще считает себя свободной девушкой, однако сходила на несколько свиданий с Джимми – по ее мнению, он отличный парень. Они встречались несколько раз пока Селена была в Нью-Йорке. Он пригласил ее на ужин, они замечательно провели время. Все было просто, она пока наблюдает за тем, как все дальше будет развиваться, но еще не сделала выбор.

Селена Гомес Джимми Батлер

Согласно Daily Mail, впервые пару заметили в середине ноября: тогда один очевидец сообщил изданию, что видел Селену и Джимми в ресторане Lucien. Кроме того, внимательные поклонники певицы обнаружили, что недавно от ее Instagram-страницы отписалась модель Кейтлин Новак. Это бывшая возлюбленная Джимми, которая всего лишь в прошлом году родила ему дочь.

Напомним, ранее Селена Гомес встречалась с певцом Джастином Бибером: они были вместе с 2010 по 2018 годы, за это время успев несколько раз расстаться и воссоединиться. Впоследствии сама Гомес назвала эти отношения нездоровыми. В 2017 году – как раз во время расставания с Джастином – Селена закрутила роман с музыкантом The Weeknd, но вскоре эти отношения также закончились. Ранее пресса приписывала певице и роман с актером Орландо Блумом.

В январе 2020-го она признавалась в одном интервью:

Мне нравится в конце дня зайти в свою комнату и побыть там одной. Только я и моя собака. Я одинока на протяжении уже двух лет… Но меня это устраивает.