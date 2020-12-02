ЛИВИЗ в центре Питера – выставлен на торги ДОМ.РФ

02.12.2020, 16:44, Разное

В Санкт-Петербурге 18 декабря состоится самый крупный в текущем году аукцион, на котором будут представлены несколько зданий бывшего завода «ЛИВИЗ». Общая площадь построек составит примерно 33,2 тысячи квадратных метров. Заявленная начальная стоимость недвижимости составляет 711,1 миллиона рублей. Площадь территории завода делает аукцион самым крупным в Северной столице. Детальнее о нем пояснил Денис Филиппов, являющийся заместителем главы ДОМ.РФ, который принимал участие в пресс-конференции, посвященной деятельности компании.

«ДОМ.РФ в текущем году продолжил проводить работу по привлечению к торгам неэффективно применяемых и неиспользуемых объектов недвижимости. Масса проектов, инициированных компанией, позволила начать эффективно решать вопросы в экономическом и социальном развитии Ленобласти», – пояснил Филиппов.

Завод «ЛИВИЗ» располагался на Синопской набережной. Он считается одним из самых крупных объектов, которые можно купить в текущем году. В лот входят не только 13 зданий площадью в 33,1 тысячи квадратных метров, но и земельный участок на 3,6 гектара. Прием заявок на участие в мероприятии, в ходе которого можно получить возможность купить вышеописанную территорию, закончится 14 декабря.

Объект примечателен и своим удачным местоположением. Он находится рядом со сразу двумя станциями метро – «Площадь Александра Невского» и «Площадь Восстания». Также в близости от завода располагается Московский вокзал. Рядом с бывшим заводом находятся жилые дома и комплексы классов «комфорт» и «бизнес». В ДОМ.РФ отметили, что предлагаются два типа целевого применения территории – строительство жилого комплекса или офисного центра, а также создание складского или производственного комплекса.

«Использование таких объектов, которые ранее не находились в хозяйственном обороте, является важным вкладом в развитие города. В первую очередь, появление новой бизнес-единицы увеличит поступления в бюджет. Кроме того, целевое применение объекта позволит сделать облик города более современным. Победитель аукциона станет нашим партнером, с которым будут решаться вопросы по благоустройству города и улучшению жилищных условий», – пояснил заместитель главы ДОМ.РФ.

С начала текущего года компания успешно провела 85 продаж различного масштаба. Большая часть из них пришлась на участки без капитальных построек. Общая площадь проданных территорий составляет более 300 гектаров. Градостроительный потенциал при этом составил до 1,5 миллиона квадратных метров жилплощади в перспективе. До конца 2020 года планируется реализовать еще 16 лотов. В частности, на продажу будут выставлены участок с незавершенными строительными работами в столице на улице Обручева, комплекс для помещений офисного типа на Луганской и земельный участок в Измайлово.

Детальная информация о проведении торгов и порядке подачи заявок имеется на сайте ДОМ.РФ в разделе «Объявленные торги». Также при желании можно связаться со специалистами организации по указанным на странице контактным номерам телефонов.

ДОМ.РФ согласно действующему законодательству имеет полномочия агента РФ по вовлечению в оборот участков, которые находятся в государственной собственности, но не применяются владельцами прав на них. Компания функционирует почти во всех регионах России, где постоянно проводятся торги по продаже имущества, не используемого по целевому назначению.