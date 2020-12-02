Ведущая Екатерина Андреева назвала дату окончания пандемии коронавируса

02.12.2020, 16:44, Разное

Известная российская ведущая Екатерина Андреева пояснила подписчикам в соцсети Instagram, когда во всем мире завершится пандемия коронавируса. По ее мнению, это произойдет 21 марта 2021 года.

У Екатерины Андреевой есть свое отношение к коронавирусу. В своих публикациях ведущая «Первого канала» не раз заявляла о своем негативном отношении к статистике, касающейся заразившихся COVID-19. Она говорила, что кто-то таким образом «дурит народ». К тому же Андреева признавалась в социальных сетях, что не носит медицинскую маску, так как из-за острой нехватки кислорода может наступить эмфизема легких.

В новой публикации ведущая решила рассказать, что 21 марта следующего года «рассеется хмарь». Тогда и завершится пандемия COVID-19. Эти события происходят раз в 60 лет, когда что-то возникает внезапно и в один момент уходит в никуда. Андреева захотела поделиться с поклонникам светом и надеждой на то, что скоро все проблемы закончатся.

Прогнозы Екатерины Андреевой не базируются на каких-либо научных данных. Однако преданные поклонники ведущей предпочли верить ее словам.