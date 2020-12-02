 

Волочкова показала архивное фото с молодой мамой в день ее 70-летия

02.12.2020, 16:44, Разное

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова опубликовала архивное фото с матерью Тамарой в ее молодые годы. Балерина поздравила близкого человека с 70-летним юбилеем и призналась, что не верит в то, как быстро летит время.
Взаимоотношения Анастасии Волочковой с матерью не всегда были хорошими. Однако танцовщица сделала все, чтобы исправить эту ситуацию. Сегодня, 2 декабря, Тамара Волочкова отмечает свой юбилей. В праздничный день балерина поделилась совместным снимком с ней, но комментарии к посту, как и всегда, закрыла. В день 70-летия дочь написала, что ее мать всегда отличалась восхитительной внешностью и молодостью. Она пожелала имениннице долгие годы оставаться такой и «сохранить светлые качества своей души».

На архивной фотографии балерина позирует в изумрудном платье с глубоким декольте, а Тамара Волочкова в топе на бретелях сиреневого цвета. Именинница давно в разводе с отцом Анастасии Волочковой. Спортсмен недавно перенес двойной инсульт, поэтому дочь и бывшая супруга не забывают о нем и оказывают всяческую поддержку. Несмотря на расставание, мать танцовщицы сумела сохранить с Юрием Волочковым дружеские отношения.



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