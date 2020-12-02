Заражение коронавирусом в США началось еще в декабре – гипотеза

02.12.2020, 16:42, Разное



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В ходе исследования, опубликованного в журнале Clinical Infectious Diseases, специалисты CDC изучили 7389 образцов донорской крови, собранные Красным крестом с 13 декабря до начала января. Антитела к инфекции выявлены в 84 образцах людей из девяти штатов.

«Эти данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 мог быть занесен в Соединенные Штаты до 19 января 2020 года, когда в страну прибыл первый инфицированный из Китая», – пишут авторы исследования.

Это уже не первое доказательство того, что коронавирус появился в западных странах задолго до того, как Ухань объявил вспышку неизвестного патогена 31 декабря 2019 года. В ноябре группа итальянских исследователей опубликовала результаты исследования, из которых следует, что в Италии первые заражения начались еще в сентябре. Специалисты проверили образцы крови 959 пациентов, которые проходили обследование для диагностики рака легких с сентября 2019 по март 2020 года. У 11,6% пациентов были обнаружены антитела к SARS-Cov-2, причем у четырех человек они появились в начале октября. Это означает, что они заразились в сентябре 2019 года.

Авторы исследования предположили, что коронавирус может циркулировать в человеческой популяции довольно давно, периодически вызывая мощные вспышки. Поскольку антитела свидетельствуют лишь о перенесенной инфекции, но не о времени заражения, ученые считают донорскую кровь, взятую до пандемии, важным источником данных о том, когда вирус начал распространяться по миру.

Недавно российские ученые сделали еще одно открытие: оказывается, иммунный ответ к коронавирусу мог сформироваться у некоторых людей еще задолго до встречи с патогеном. Специалисты НМИЦ гематологии изучили образцы крови 34 переболевших COVID-19 пациентов и 14 здоровых волонтеров (у них был отрицательный ПЦР и не было симптомов), а также 10 образцов от здоровых доноров, взятых еще до пандемии и хранившихся в биобанке. В некоторых образцах из биобанка ученые выявили Т-клетки, которые «узнают» коронавирус и могут потенциально обеспечить защиту от инфекции. Этот феномен исследователи объясняют перекрестным иммунитетом, вызванным ранее перенесенными коронавирусными инфекциями — например, некоторыми сезонными ОРВИ, с которыми многие из нас многократно встречались еще до пандемии.