Шмыгаль заявил, что в госбюджете на 2021 год хватит денег для пациентов с COVID-19. В Нацслужбе здоровья заявляли, что средств недостаточно

02.12.2020, 16:32, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверяет, что средств, предусмотренных госбюджетом на 2021 год, хватит на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сказал на заседании правительства 2 декабря, комментируя проект госбюджета, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Важный момент бюджета – финансирование борьбы с коронавирусом. Для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. То есть больницы будут обеспечены всем необходимым – и кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрены на вакцинацию против COVID-19”, – сказал глава правительства.

30 ноября Нацслужба здоровья Украины заявляла, что в проекте госбюджета на программу медгарантий предусмотрено 123 млрд грн, из них для пациентов с COVID-19 – 14,5 млрд грн.

“Учитывая динамику заболеваемости и рост нагрузки на систему, уже во втором квартале нам придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами”, – отметили в ведомстве.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников. Министр заявлял, что бюджет здравоохранения нужно увеличить на 57 млрд грн.

На лечение одного пациента с COVID-19 государство тратит 13–45 тыс. грн, сообщал Степанов.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.