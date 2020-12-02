 

Путин оценил работу военных при строительстве центров по лечению больных с COVID-19

02.12.2020, 16:06, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что российские военные «на отлично» справились с задачей строительства многофункциональных центров для лечения коронавирусных больных.

«Военные строители и гражданские специалисты на отлично справились с поставленными задачами. Все объекты сделаны основательно с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно, и днем, и ночью. При этом использовались самые современные проектные и инженерные решения, новейшие технологии и новейшие материалы», – сказал глава государства на совещании по открытию медцентров, передает РИА «Новости».

Российская армия вновь доказала, что готова прийти на помощь в любую минуту, отметил президент в ходе совещания. «Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь. В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощь», – сказал президент.

Путин добавил, что РФ продолжает наращивать возможности системы здравоохранения на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр, указал он. «Чуть позже, но уже в этом месяце войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске», – сказал Путин.

Также президент поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией. «Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве многофункциональных медцентров, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, за ответственный подход к делу, а медицинских работников – за самоотверженность в борьбе с пандемией», – сказал Путин.

«Вместе мы обязательно победим. Я желаю врачам, медсестрам, медперсоналу и новых, и уже действующих медцентров успехов. Надеюсь, что вы будете работать в будущем так же, как это было до сих пор», – добавил президент.

Напомним, в августе Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН.

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса оказались эффективны и безопасны.



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