Президент Германии усомнился, что НАТО «выдержала бы еще четыре года Трампа»

02.12.2020, 16:06, Новости дня

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что НАТО не выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа.

«Прямо говоря: я не знаю, выдержала бы НАТО еще четыре года Трампа», – сообщил Штайнмайер в интервью еженедельнику Die ZEIT, передает РИА «Новости».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Брюсселе пройдет в 2021 году после инаугурации «избранного президента» США Джозефа Байдена.

До этого Столтенберг и Байден «обсудили важность трансатлантического альянса как краеугольного камня коллективной безопасности». Генсек альянса выразил надежду на «тесное сотрудничество» с «избранным президентом Байденом» для «дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой».

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.