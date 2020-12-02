В экипаже российского самолёта МС-21 появятся штурман и бортинженер

02.12.2020, 16:03, Разное

Новые антироссийские санкции США, включающие запрет на поставку в Россию авиационной электроники, не задержат выход на линии нового среднемагистрального самолёта МС-21, но из-за их ввода в кабине придётся установить ещё два кресла – для штурмана и бортинженера.

Американские санкции дали мощный импульс российскому авиапрому. Так, «Росатом» освоил производство композитов для крыла вместо санкционных японских, ускорились работы по созданию перспективного двигателя ПД-14 для замещения PW1431G. Теперь же дело дошло до авионики. Уже построенные экземпляры МС-21 оснащены американской, французской и израильской авионикой, рассчитывать на которую более нельзя. Поэтому кабину перепроектируют, используя отечественные приборы и агрегаты.

Сейчас производство авиагоризонтов АГД-72, радиокомпасов АРК-15 и навигационных систем И-21 остановлено из-за отсутствия спроса. Однако на складах имеются большие запасы приборов, снятых со списанных Ан-24, Ту-154 и Ил-86. Их хватит для укомплектования новых МС-21, пока холдинг «КРЭТ» не восстановит производство.

Такое решение позволит восстановить привычную для российских пилотов схему управления, когда все бортовые автоматические системы управляются вручную штурманом и бортинженером. Это обеспечивает максимальную надёжность в полёте. Проблему с подготовкой штурманов уже решили – часть выпускников Челябинского военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) пойдёт работать в гражданскую авиацию. Бортинженеров же будет готовить сложнее – раньше их готовили в Риге и Киеве.

Нерешённым остаётся лишь один вопрос. Появление новых кресел в кабине требует её расширения на 64 сантиметра. Из-за этого передний туалет придётся перенести в хвост. Если не будет предложено иного варианта, пассажиры бизнес-класса будут вынуждены ходить в эконом-класс и стоять в общей очереди.