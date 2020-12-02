Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

02.12.2020, 15:52, Разное

Суздальцев заявил, что интеграция России и Белоруссии была возможна до 2000 года. Спустя 20 лет на этой идее можно ставить крест, считает политолог.

Он напомнил, что Союзное государство создавалось во многом под Александра Лукашенко. Белорусский лидер руководствовался корыстными политическими интересами и хотел возглавить новое объединение, пояснил аналитик.

По мнению эксперта, планы Батьки нарушил приход в Кремль Владимира Путина. Спустя 20 лет договариваться об интеграции России и Белоруссии бессмысленно, убежден политолог. “Мы слишком долго упрашивали Лукашенко и вкладывали в него ресурсы”, – пояснил Суздальцев.

Он раскритиковал политику Кремля на белорусском направлении. Россия вкладывала ресурсы в соседнюю республику и позволила Лукашенко вести себя безнаказанно, сказал эксперт в интервью порталу “Украина.ру”.

Договор об интеграции Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. Документ предусматривает создание единого экономического, гуманитарного, правового и военного пространства.

Александр Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ назвал договор 1999 года устаревшим. Белорусский лидер призвал искать новые варианты интеграции.

В экспертном сообществе предлагают обратить внимание на опыт Евросоюза. Политолог Юрий Баранчик считает, что России и Белоруссии нужно объединяться в конфедерацию. При таком формате стороны сохраняют большую часть полномочий, но должны проводить единую экономическую, финансовую и внешнюю политику.