“Люди с фигой в кармане”: окружение может предать Лукашенко

02.12.2020, 15:52, Разное

Эксперт полагает, что глава республики набирает людей с низкими моральными и этическими принципами, что говорит о качестве управления и власти в стране. По словам Алесина, атака на главу государства может быть с любой стороны: белорусских, польских и российских спецслужб.

Учитывая то, что Александр Лукашенко медлит с переходом под полное покровительство своего восточного союзника, то таким путем его могут пытаться принудить принять более быстрое решение.

По некоторым данным, навредить политику могут и люди из его круга общения. “Нельзя отрицать вероятность того, что в его окружении действительно есть люди с фигой в кармане”, – заявил военный эксперт. Он отметил, что в политике часто бывшие союзники или приближенные переходят в противоположный лагерь.

Нарышкин после встречи с Лукашенко pic.twitter.com/WTkCBmGEEO

— Панъ ЦыцеронЪ (@ttssttkvch) October 22, 2020

Напомним, ранее эксперты высказались по поводу того, что Москве становится невыгодно защищать Александра Лукашенко. Последняя очная встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги прошла 14 сентября в Сочи. Содержание беседы двух лидеров не раскрывалось. Перед переговорами стало известно, что наша страна выделит Белоруссии новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.

Как писали “Дни.ру”, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Москва призывает официальный Минск к диалогу с оппозицией. Александр Лукашенко по-прежнему отказывается обсуждать с оппонентами политическое будущее страны и способы выхода из кризиса.