Дарья Мороз опубликовала фото с округлившимся животом

02.12.2020, 15:50, Разное

Популярная российская актриса Дарья Мороз показала фото с округлившимся животом. Оно было сделано на съемочной площадке сериала «Триада».

Дарья Мороз несколько лет назад развелась с режиссером Константином Богомоловым. С тех пор о личной жизни знаменитости ничего не известно. В связи с этим поклонникам было непривычно видеть на обнародованном снимке актрису беременной.

На снимке с Дарьей Мороз запечатлены ее коллеги по цеху Анастасия Калашникова и Любовь Аксенова. Они также предстали в роли будущих мам. Поклонники сразу поняли, что животы являются накладными. Все актрисы задействованы в сериале «Триада».

Первый сезон кинопроекта вышел в 2019 году, а о продолжении никто ничего не говорил. Сейчас рабочая команда начала трудиться над продолжением сериала. Эта новость очень обрадовала поклонников проекта.

В комментариях фанаты отметили, что Дарье Мороз очень идет беременность. Также они поинтересовались, собирается ли актриса становиться мамой еще раз. Однако знаменитость оставила без ответа соответствующие вопросы.

Напомним, что у Дарьи Мороз есть дочь Анна, рожденная в браке с Константином Богомоловым. Бывшие супруги ради ребенка сохранили нормальные отношения.