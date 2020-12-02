Павел Прилучный выписался из больницы после операции на лице

02.12.2020, 15:50, Разное

Популярного российского актера Павла Прилучного после перенесенной операции на лице выписали из московской больницы. После медучреждения звезда сериала «Мажор» отправился в свой загородный особняк.

Известно, что Прилучный приехал домой вместе со своими детьми – сыном Тимофеем и дочерью Мией. Он временно забрал наследников у бывшей жены Агаты Муцениеце. Именно с ними актер решил провести вечер вторника в загородном доме.

О выписке Прилучного из больницы стало известно по его «Историям» в социальной сети Instagram. Актер показал, что вышел на утреннюю прогулку вместе с детьми во двор загородного дома. Там маленькие Мия и Тимофей играли с собаками.

Напомним, что Павел Прилучный самостоятельно обратился в одну из столичных больниц в ночь на 23 ноября. Ему потребовалась медицинская помощь, поскольку у него было разбито лицо, к тому же знаменитость получил ушибы. Известно, что звезду сериала «Мажор» избили в Калининграде.