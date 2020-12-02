Ольге Бузовой запретили выходить на лед из-за перелома ребер

02.12.2020, 15:50, Разное

Популярной ведущей и певице Ольге Бузовой запретили выходить на лед. Результаты рентгена показали, что у знаменитости сломаны два ребра. Если она еще наденет коньки и отправится на каток, то будет существовать не только угроза здоровью, но и жизни.

Ольга Бузова еще несколько месяцев назад не умела стоять на коньках. На прошлом эфире телепроекта «Ледниковый период» она показала, что научилась без страховки парить под крышей дворца «Лужники». Во время подготовки к одному из номеров Бузова потеряла сознание прямо на тренировке. Сообщается, что травмы, полученные в ходе выполнения определенных элементов, не дают о себе забыть.

Не все сразу поверили, что состояние здоровья ведущей проекта «Дом-2» ухудшилось. Однако журналисты издания «КП» нашли заключение врачей, которое было выдано Ольге Бузовой после проведения обследования. Медики рассказали, что ведущая едва дышала, когда обратилась за помощью. Рентген показал, что у теледивы сломаны два ребра.

Врачи категорически запретили Ольге Бузовой нагружать себя физически. Если ведущая переусердствует, то ребра могут сдвинуться и начать давить на легкие.

На этой неделе съемки «Ледникового периода», где Ольга Бузова катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым, завершились. Известно, что артистка, несмотря на неудачи в проекте, смогла дойти до финала. Какое она заняла место, вся страна узнает 26 декабря.