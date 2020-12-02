 

Кабмин согласовал отставку главы Херсонской ОГА Гусева. СМИ писали, что он возглавит “Укроборонпром”

02.12.2020, 15:38, Новости дня

Кабмин Украины на заседании 2 декабря согласовал отставку главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нарлеп от “Слуги народа” Василий Мокан.

Гусев увольняется в связи с переходом на другую работу.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/440366204023024

Накануне шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что Гусев возглавил госконцерн “Укроборонпром”. 

Гусеву 41 год, он возглавил Херсонскую ОГА в июле 2019 года.

6 октября президент Владимир Зеленский сменил руководство “Укроборонпрома” – уволил  с должности генерального директора Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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