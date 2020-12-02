Эйфелева башня откроется для посетителей с 16 декабря. Она не работала с осени

02.12.2020, 15:38, Новости дня

Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня возобновит работу с 16 декабря и будет открыта для посетителей как минимум на период рождественских праздников и Нового года. Об этом сообщает официальный сайт архитектурной памятки.

В условиях пандемии для посетителей будет действовать строгий медицинский протокол: обязательное ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Кроме этого будет ограничено количество посетителей в лифтах и на каждом этаже.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвердили почти у 64 млн человек, 1,48 млн заболевших умерли, 41,15 млн пациентов выздоровели.

За все время пандемии коронавирусом во Франции заразилось более 2,27 млн человек.

Национальный карантин во Франции был введен с 30 октября. В частности, были закрыты развлекательные и культурные учреждения, гражданам было запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Ослабление карантинных ограничений началось 28 ноября. Второй этап ослаблений, который среди прочего предусматривает открытие кинотеатров, театров и музеев, начнется 15 декабря.