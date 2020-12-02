 

Угрожавший взорвать банк в Горно-Алтайске задержан

02.12.2020, 15:12, Новости дня

В Горно-Алтайске задержали мужчину, ворвавшегося в офис банка, об этом сообщили экстренные службы Республики Алтай.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», – сказали в экстренных службах РИА «Новости».

На данный момент правоохранительные органы осматривают помещения на предмет взрывного устройства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инцидент произошел в офисе банка на проспекте Коммунистическом, 68.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Польская PGNiG подала новую заявку на снижение цены российского газа

14.11 / Суд отменил результаты выборов в городской совет Харькова

24.06 / Врио главы Коми выдвинул свою кандидату на пост главы региона

25.06 / Итоги переговоров президентов США и Польши: совместное заявление

26.10 / В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

21.08 / Зеленский озвучил формулу «успешного будущего» для Украины

15.08 / Эксперт: Участникам акций в Хабаровске не нравятся лозунги в поддержку протестов в Белоруссии

22.11 / Медики советуют чаще петь для укрепления иммунитета

04.11 / ЕС призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах

10.07 / США снова побили рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска