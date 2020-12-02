Угрожавший взорвать банк в Горно-Алтайске задержан

02.12.2020, 15:12, Новости дня

В Горно-Алтайске задержали мужчину, ворвавшегося в офис банка, об этом сообщили экстренные службы Республики Алтай.

«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», – сказали в экстренных службах РИА «Новости».

На данный момент правоохранительные органы осматривают помещения на предмет взрывного устройства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инцидент произошел в офисе банка на проспекте Коммунистическом, 68.