Угрожавший взорвать банк в Горно-Алтайске задержан
02.12.2020, 15:12, Новости дня
В Горно-Алтайске задержали мужчину, ворвавшегося в офис банка, об этом сообщили экстренные службы Республики Алтай.
«При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», – сказали в экстренных службах РИА «Новости».
На данный момент правоохранительные органы осматривают помещения на предмет взрывного устройства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инцидент произошел в офисе банка на проспекте Коммунистическом, 68.
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