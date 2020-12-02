Названа дата похорон Ирины Антоновой
02.12.2020, 15:12, Новости дня
Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник сообщил, что прощание с Антоновой «пройдет 3 декабря в музее, 4 числа ее похоронят на Новодевичьем кладбище», передает РИА «Новости».
В пресс-службе музея ранее сообщили, что Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в закрытом формате.
Напомним, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. В музее сообщали, что она умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет