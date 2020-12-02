 

Принц Гарри дал первое интервью после рассказа Меган Маркл о выкидыше

02.12.2020, 15:04, Разное

В конце ноября издание The New York Times опубликовало очень личное эссе Меган Маркл, в котором герцогиня впервые рассказала о выкидыше и о том, как они с Гарри переживали этот тяжелый в их жизни момент. Вчера принц дал первое интервью после объявления о случившемся, где частично рассказал о своем отношении к будущему его сына Арчи. Гарри, как президент природоохранной организации Africa Parks, принял участие в видеоконференции, посвященной запуску WaterBear – стримингового сервиса, в основе которого – документальные фильмы о проблемах окружающей среды.

Принц Гарри с сыном АрчиКаждая капля дождя, падающая с неба, успокаивает иссушенную землю. Что было бы, если бы каждый из нас представлял себя каплей дождя, и если бы каждый проявлял заботу о планете? В конце концов, природа – это источник нашей жизни,- начал Гарри, отметив, что мечтает о светлом будущем для всего человечества, но это невозможно без охраны природы:

Находиться на природе – самая исцеляющая часть жизни, я в этом убежден. Но когда ты становишься отцом, начинаешь мыслить другими категориями – ты задумываешься, зачем приводить на эту планету нового человека, когда она в огне? Мы не можем воровать будущее наших детей, мы здесь не для этого. Верю и надеюсь, что мы сможем сделать мир лучше.

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Публикация от WaterBear (@waterbearnetwork)

Вслед за потерей ребенка, на Гарри обрушилась еще одна грустная новость: стало известно, что скончалась его крестная мать, 71-летняя леди Селия Вести. По словам The Telegraph, принц находится на связи с ее близкими. Селия и ее муж, лорд Сэмюэл Вести, дружили с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом, Вести также присутствовала на свадьбе Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Королева Елизавета II и леди Селия ВестиПринц Чарльз и леди Селия Вести



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