Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд

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02.12.2020, 14:58, Разное

Смоленский центр права и социологии подал иск в Верховный суд с требованием признать незаконной рекомендацию Министерства промышленности и торговли отказывать в обслуживании покупателям, которые явились в магазин без маски и перчаток. Инстанция отклонила претензию.

В решении суда отмечается, что в случае, если человек пришел в магазин без маски, представитель организации может отказать ему в обслуживании. Также работник торговой точки в праве вызвать полицейских.

Но и у организации есть обязательства. Например, ее представители должны не только сами надевать средства защиты, но и информировать посетителя о необходимости использования масок в магазинах.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 25 345 новых случаев заражения. Скончались от ковида 589 пациентов, выздоровели – 26 882.

Как сообщает RT, в Москве каждый день фиксируют порядка трех тысяч нарушений правил предосторожности, часть из них связана с отсутствием масок в магазинах. По данным пресс-службы МВД России, в стране с начала пандемии оштрафовали более одного миллиона жителей за нарушения ограничений по коронавирусу.



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