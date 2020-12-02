 

Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США

02.12.2020, 14:58, Разное

По мнению Александра Лукашенко, стоит обратить внимание на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. У президента Белоруссии это вызывает серьезную обеспокоенность.

Речь идет о появлении дополнительного американского контингента в Польше и планах этой страны по расширению военной инфраструктуры. Лукашенко подчеркнул, что мероприятия этого характера наблюдаются и в других государствах Балтии.

Белорусские лидер уверен, что необходимо брать во внимание заявления НАТО о разработке так называемой новой стратегической концепции. Мол, уже всем стало ясно, против кого и чего она будет использована.

Напомним, с августа в Белоруссии наблюдается нестабильная обстановка. Жители страны каждый день выходят на улицу с акциями протеста, поскольку не признают итоги президентских выборов. Многие убеждены, что победу одержала супруга блогера-оппозиционера Светлана Тихановская.

Александр Лукашенко считает, что свергнуть действующую власть в Белоруссии хочет Запад. Якобы США и страны Евросоюза строят разные схемы воздействия. Президент же старается им противостоять.



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