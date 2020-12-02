 

Сергей Шнуров назвал участников концертов Басты “жертвами естественного отбора”

02.12.2020, 14:56, Разное

Сергей Шнуров высказался относительно концерта рэпера Басты, состоявшегося в конце ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По мнению лидера рок-группы «Ленинград», все участники мероприятия стали жертвами естественного отбора.
У рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, натянутые отношения с рокером Сергеем Шнуровым. Их конфликт начался еще во время участия в одном из телеконкурсов в качестве судей. Артисты то и дело обмениваются язвительными замечаниями и подкалывают друг друга. Новый виток спорам придал концерт Басты в Северной столице. Из-за того, что он состоялся во время пандемии коронавируса, Шнуров назвал шоу естественным отбором для его участников.

Рокер в присущей ему ироничной форме высказал коллеге благодарность за его вклад в дело эволюции. Соответствующую публикацию Шнуров разместил на своем канале в Telegram. Лидер «Ленинграда» саркастично сообщил, что концерт стал благим делом для «паствы», собравшейся на него. Этот шаг рэпера подстегнул естественный отбор, поскольку на подобные мероприятия в разгул летальной инфекции пойдут, как информирует Шнуров, «не самые далекие люди». Таким образом Баста выступил на стороне очистительных процессов, добавляет рок-музыкант. Шнуров напомнил также, что фанаты рэпа в зале подпевали своему кумиру его хит «Когда меня не станет…», будто бы намекая на инфицирование.

Стоит отметить, что не только Шнуров обратил внимание на масштабное действо во время эпидемии Covid-19. Объяснений от звезды потребовал и депутат Госдумы Сергей Боярский. Сам Баста заявил, что во время шоу были соблюдены все положенные законодательством меры безопасности. Так, в зале была занята только половина мест, поскольку норма о 25-процентном заполнении вступила в силу только с 1 декабря, уже после мероприятия.



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